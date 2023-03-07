Подмосковье 07 марта 2023, 12:22 Создателей видеоконтента и работников телекомпаний из Подмосковья пригласили на выставку оборудования для цифровых медиа

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Международная выставка оборудования и технологий для медиа CPS пройдет в Москве с 29 по 31 марта. На нее пригласили руководителей киноиндустрий, поставщиков техники, рекламные агентства, профильные вузы и объединения.

На выставке пройдут тематические конференции, круглые столы и сессии. На них обсудят перезапуск кинопроизводства в регионах, возможности сотрудничества с рынками Азии и Ближнего Востока, профориентацию и подготовку молодых специалистов. Спикерами станут региональные кинематографисты, представители телекомпаний и профобъединений. Среди них — продюсеры Yellow, Black & White Анна Рыжикова, ПЦ «Кинодевицы» Варвара Счастливая, «Ол медиа компани» Георгий Шабанов и другие.

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Выставка CPS — единственный отраслевой форум в России и странах СНГ, который уже почти 20 лет объединяет производителей контента и помогает развивать индустрию кино и телевидения в стране.

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Пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке.

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