Создать весну своими руками. Фестиваль фиалок впервые провели в Королеве
В центре внимания — трое профессиональных коллекционеров фиалок. Они рассказали гостям о тонкостях и особенностях такого увлечения. Предложили участникам фестиваля и различные активности. Так, самая большая очередь выстроилась на мастер-класс по монотипии — разновидности печатной графики.
«Получаются фантазийные и необыкновенные картинки, в которых можно увидеть все что угодно. Каждый видит свое», — сказал преподаватель мастер-класса Роман Федченко.
А еще гостей учили выращивать фиалки в домашних условиях. Пенсионерам рассказали про селекцию редких видов, раритетные цветы и секреты по уходу за растением. Всем желающим вручили саженцы. Участники «Активного долголетия» смогли забрать их домой, чтобы уже самостоятельно вырастить цветок.
В следующем году в Королеве планируют провести второй по счету фестиваль фиалок. Все подробности — в сюжете «360».