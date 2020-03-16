Создать весну своими руками. Фестиваль фиалок впервые провели в Королеве

Научиться выращивать в домашних условиях цветы и получить саженцы в подарок — так пенсионерам из Королева предложили провести минувшие выходные. Фестиваль фиалок прошел в городе впервые и собрал участников клуба «Активное долголетие».

В центре внимания — трое профессиональных коллекционеров фиалок. Они рассказали гостям о тонкостях и особенностях такого увлечения. Предложили участникам фестиваля и различные активности. Так, самая большая очередь выстроилась на мастер-класс по монотипии — разновидности печатной графики.

«Получаются фантазийные и необыкновенные картинки, в которых можно увидеть все что угодно. Каждый видит свое», — сказал преподаватель мастер-класса Роман Федченко.

А еще гостей учили выращивать фиалки в домашних условиях. Пенсионерам рассказали про селекцию редких видов, раритетные цветы и секреты по уходу за растением. Всем желающим вручили саженцы. Участники «Активного долголетия» смогли забрать их домой, чтобы уже самостоятельно вырастить цветок.

В следующем году в Королеве планируют провести второй по счету фестиваль фиалок. Все подробности — в сюжете «360».