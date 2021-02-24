Сеть мотелей для дальнобойщиков решили создать в Подмосковье

В ближайшие два года под Москвой планируют построить 10 гостиниц для дальнобойщиков. Проектом занимается компания Ivashkevcih Hospitality.

Мотели должны появиться вдоль Горьковского, Ленинградского и Новорязанского шоссе, рассказал РИА «Недвижимость» управляющий партнер компании Станислав Ивашкевич.

Каждая гостиница будет рассчитана на 40 номеров и обойдется инвестору в 100-110 миллионов рублей. Первый мотель планируют построить на Горьковском шоссе в районе Балашихи.

«В настоящее время идет согласование с инженерными службами Подмосковья, если все будет хорошо, то начнем строить через два-три месяца», — сообщил управляющий партнер.

По его словам, мотели будут собираться из модулей, на постройку одной гостиницы потребуется не более двух месяцев.

«Если мы увидим, что где-то по загрузке гостиница будет проседать, то за 20% вложенных средств сможем перевезти ее на новое место», — раскрыл Ивашкевич плюсы такого строительства.

Ivashkevcih Hospitality станет управляющей компанией сети и собственником франшизы. Владеть отдельными мотелями будут инвесторы.