Сеть мотелей для дальнобойщиков решили создать в Подмосковье
В ближайшие два года под Москвой планируют построить 10 гостиниц для дальнобойщиков. Проектом занимается компания Ivashkevcih Hospitality.
Мотели должны появиться вдоль Горьковского, Ленинградского и Новорязанского шоссе, рассказал РИА «Недвижимость» управляющий партнер компании Станислав Ивашкевич.
Каждая гостиница будет рассчитана на 40 номеров и обойдется инвестору в 100-110 миллионов рублей. Первый мотель планируют построить на Горьковском шоссе в районе Балашихи.
«В настоящее время идет согласование с инженерными службами Подмосковья, если все будет хорошо, то начнем строить через два-три месяца», — сообщил управляющий партнер.
По его словам, мотели будут собираться из модулей, на постройку одной гостиницы потребуется не более двух месяцев.
«Если мы увидим, что где-то по загрузке гостиница будет проседать, то за 20% вложенных средств сможем перевезти ее на новое место», — раскрыл Ивашкевич плюсы такого строительства.
Ivashkevcih Hospitality станет управляющей компанией сети и собственником франшизы. Владеть отдельными мотелями будут инвесторы.