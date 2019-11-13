Создать сад мечты. На региональном чемпионате WorldSkills назовут лучшего ландшафтного дизайнера в конце недели

Соблюсти технические требования и привнести в проект оригинальные решения — задача не из простых. Но участники 1-го этапа VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» с этим превосходно справляются. Конкурс WorldSkills Russia — 2020 только начался, а среди шести команд-участниц уже наметились фавориты.

Это только промежуточный финал основного задания. Но впереди еще два дня и чтобы выстроить и высадить сад мечты, потребуется немало труда. В первую очередь, уложить подпорную стенку, габионы и определить, где будет водослив. Все работы нужно выполнить в четко заданных границах.

Источник фото: телеканал «360»

Для Елизаветы Куляк из Губернского колледжа это первые крупные соревнования, но работать с мастерком и лопатой ей не привыкать. Создавать красоту вокруг себя и для других девушка мечтала с детства.

«Да, оно сейчас больше набирает обороты — именно оформление вокруг своего дома, оформление участка все больше интересует людей. И сейчас это очень востребованная профессия. То есть во многих регионах можно найти частников, которым это нужно, их это интересует. Поэтому работа есть — это главное, это прекрасно», — рассказывает Елизавета.

Источник фото: телеканал «360»

Измерительные инструменты, лазерные уровни, киянки и молотки — стартовый набор у всех одинаковый. Осталось лишь соблюсти технические требования, но и привнести в проект оригинальные решения. Оценивается не только совпадение размеров и аккуратность.

Источник фото: телеканал «360»

«Кроме этого, мы оцениваем процесс работы. Сюда входят такие показатели, как техника безопасности, работа с инструментом, логистика, безопасность использования инструментов. Это тоже большой объем оценок, которые мы выставляем», — сказала главный эксперт в компетенции «Ландшафтный дизайн» Юлия Добророднова.

Источник фото: телеканал «360»

Основной площадкой для компетенции «Ландшафтный дизайн» неслучайно выбран Щелковский колледж. Он два года назад получил международную аккредитацию движения WorldSkills.

«С каждым годом задания все сложнее. И сложный инструмент используется, более сложные материалы, более сложные композиции», — отметила Юлия Добророднова.

Источник фото: телеканал «360»

Лучших «ландшафтников» VI Открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia — 2020 назовут уже в конце соревновательной недели. Победители войдут в расширенный состав сборной команды Московской области.