Создать дом за 19 часов. Как проходит борьба у архитекторов за право представить Подмосковье на национальном WorldSkills

Будущие архитекторы из Подольска вступили в борьбу за возможность представлять Подмосковье на национальном чемпионате WorldSkills. Студенты колледжа имени Александра Никулина как раз сейчас проходят завершающие испытания регионального этапа. Впервые возможность пополнить команды области появилась у тех, кто учится по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Даниил Кожанов — будущий архитектор, он без пяти минут выпускник колледжа имени Александра Никулина. Сейчас же участвует в шестом открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia — 2020.

Источник фото: телеканал «360»

«По идее это должен быть трехэтажный дом на 7 человек. Здесь должен располагаться пруд с мостиком, терраса, беседка, парковка и зона отдыха», — говорит Даниил.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на макете коттеджа не хватает еще одного этажа, окон и цветового решения генплана. На конкурсе работать приходится в непривычно высоком темпе на каждом этапе. В этом — свой замысел.

Источник фото: телеканал «360»

«Если они все закончат задание, то это они не полностью потенциал свой использовали. Задания не могут быть на 100 процентов выполнимы. За 19 часов они должны сделать курсовой проект, на который им отводится целый семестр», — рассказала главный эксперт площадки № 29 компетенции «Архитектура» Лариса Сизова.

Источник фото: телеканал «360»

При этом проделать нужно большую работу — от эскиза до трехмерного изображения будущего здания, включая всю проектную документацию. Поэтому макеты черновые, эскизы — наброски, но оно того стоит. Ведь если на этом чемпионате участника заметит руководитель с производства, то без работы студент точно не останется.

Источник фото: телеканал «360»

Творческий подход. Участники WorldSkills в Воскресенске снимали видео и укладывали напольные покрытия Подробнее

За возможность представлять область на национальном чемпионате борются шестеро. Все — студенты колледжей из Подольска и Электростали. Возможность поучаствовать в соревнованиях такого уровня получили впервые. Конечная цель участников — попасть в национальную сборную. Там мест всего пять, а конкуренты — со всей России.

Источник фото: телеканал «360»

«Подольск — они большие молодцы. Застроили очень хорошую площадку, меня она устроила, мне понравилось. На высоком уровне проходит весь организационный момент, я могу сказать, так держать. Это у них первый раз в Московской области — они молодцы», — отметила менеджер компетенции Т23 «Архитектура», сертифицированный эксперт WorldSkills Russia Нэлли Манешина.

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, это и неудивительно, ведь по итогам 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, который проходил в Казани в мае, Подмосковье вошло в тройку сильнейших регионов России. Ребята завоевали 86 медалей, 23 из которых — высшей пробы.