Подмосковье 02 декабря 2023, 07:30 Созданные по лазерно-плазменным технологиям бронежилеты испытали в Подмосковье Мария Шматкова

Читать 360tv в

Специалисты компании «АрморАура» из Сколково совместно с новосибирскими коллегами создали бронежилеты с помощью лазерно-плазменных технологий. Теперь их испытывают в Московской области.

Научная база находится в Новосибирском Институте лазерной физики Сибирского отделения Академии наук.

Реклама

«Нашим технологиям больше 10 лет, что для науки не является значимым временным промежутком. Нам удалось быстро перейти от фундаментальных исследований к воплощению этих технологий в реальную отрасль экономики и в нашу с вами жизнь», — рассказал гендиректор компании Павел Смирнов.

Особенность технологии заключается в пульсирующей лазерной плазме. Она придает изделию новые свойства и характеристики.

«Мы можем конструировать состав покрытия, которое необходимо нашим потребителям», — подчеркнул Смирнов.

Бронежилеты с пластинами из Сколкова испытали не только в Подмосковье, но и в ДНР. Ученые проверили свои изделия на себе. По словам руководителя компании, ученые Сколкова проверили их на себе. В эксперименте использовали оружие класса защиты БР-4.

«Пластина абсолютно работоспособна и может дальше служить и защищать личный состав», — подытожил Смирнов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».