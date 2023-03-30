Подмосковье 30 марта 2023, 12:11 Современный склад для сортировки и хранения овощей построят под Коломной в 2023 году Unsplash

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Овощехранилище для свеклы и картофеля появится в деревне Коробчеево до конца года. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Подмосковья.

Проект здания выполнила компания «Розмыслов-Град», а строить будет фирма «Сергиевское». Инвестиции составят 25 миллионов рублей.

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На складе площадью 1,2 тысячи «квадратов» будут хранить борщевой набор — свеклу и картошку. Собранные овощи перед фасовкой и упаковкой будут промывать и сортировать, отбирая качественные плоды. В здании запроектирована система вентиляции, которая обеспечит необходимый микроклимат.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.