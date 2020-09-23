Современный фермерский рынок с дачным колоритом построят в Лобне

Современный фермерский рынок построят в Лобне. На одной площадке расположат магазины, кафе и фудкорт. Удобную транспортную доступность жителям обеспечит трасса М11, расположенная поблизости.

За основу проекта возьмут концепцию многофункционального комплекса. Посетители получат много востребованных услуг в одном месте. Об этом сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Архитектурное решение нового экорынка будет иметь характерный „дачный“ колорит Владислав Гордиенко.

Заезд на территорию сделают с Шереметьевской улицы города. В композиции комплекса продумали три функциональных блока, связанных торговыми галереями. Фудкорт разместят на втором этаже.

Вокруг экорынка обустроят рекреационную зону с оригинальной уличной мебелью. Фасады зданий будут сочетать фактуры дерева и металла, сказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Авторы проекта удачно нашли художественный образ, отсылающий к типологии экологических сооружений. Тема фермерства отражена там в фасадных материалах, а также скатной кровле, напоминающей деревенские домики Александра Кузьмина.

Она добавила, что над входами в помещения продумают теневые навесы. Проекту согласовали архитектурно-градостроительный облик.