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    23 сентября 2020, 17:46

    Современный фермерский рынок с дачным колоритом построят в Лобне

    Анастасия Аброськина, Екатерина Гурова

    Современный фермерский рынок построят в Лобне. На одной площадке расположат магазины, кафе и фудкорт. Удобную транспортную доступность жителям обеспечит трасса М11, расположенная поблизости.
    Современный фермерский рынок с дачным колоритом построят в Лобне | Изображение 1

    За основу проекта возьмут концепцию многофункционального комплекса. Посетители получат много востребованных услуг в одном месте. Об этом сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

    Архитектурное решение нового экорынка будет иметь характерный „дачный“ колорит

    Владислав Гордиенко.

    Заезд на территорию сделают с Шереметьевской улицы города. В композиции комплекса продумали три функциональных блока, связанных торговыми галереями. Фудкорт разместят на втором этаже.

    Вокруг экорынка обустроят рекреационную зону с оригинальной уличной мебелью. Фасады зданий будут сочетать фактуры дерева и металла, сказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

    Современный фермерский рынок с дачным колоритом построят в Лобне | Изображение 2

    Авторы проекта удачно нашли художественный образ, отсылающий к типологии экологических сооружений. Тема фермерства отражена там в фасадных материалах, а также скатной кровле, напоминающей деревенские домики

    Александра Кузьмина.

    Она добавила, что над входами в помещения продумают теневые навесы. Проекту согласовали архитектурно-градостроительный облик.

    Новости SMI.FM