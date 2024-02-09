Подмосковье 09 февраля 2024, 15:22 Современный рыбоперерабатывающий цех полного цикла открыли в Истре Источник фото: Светлана Борщева

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В истринской компании «Мансуровское карьероуправление» открылся рыбоперерабатывающий цех. На предприятии планируют не только выращивать рыбу, но и перерабатывать для последующей продажи.

Несмотря на то, что основная деятельность компании — это производство песка и щебня, в 2014 году руководство предприятия решило начать выращивать рыбу на базе своих выработанных карьеров.

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Теперь у компании появился завод полного цикла. В планах предприятия начать выращивать также радужную форель, осетра, карпов и сазанов, а затем в рыбоперерабатывающем цеху разделывать, солить, коптить и делать консервы.

Сейчас предприятие перерабатывает рыбу всех видов, не только ту, что выращена в собственном хозяйстве. Планируемая мощность производства — 3,5 тонны готовой продукции в сутки. Компания уже создала 38 рабочих мест, а продукцию можно купить в пяти магазинах Истринского округа.

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