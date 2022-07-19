Современный рентген-аппарат появился в областной больнице Подольска

Современный рентген-аппарат появился в хирургическом корпусе Подольской областной клинической больницы. Теперь в рентген-кабинете будут принимать пациентов в круглосуточном режиме. Пропускная способность составит до двухсот человек в сутки.

«Здесь целое отделение рентген-аппаратов, многие устарели, Минздравом области было принято решение о замене оборудования, начали ремонт, все сделано по современным канонам. Теперь здесь современное оборудование российского производства», — сказал главный врач ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница» Вардан Геворкян.

Новое оборудование позволяет выполнять полный спектр рентгенологических исследований в различных положениях — стоя, лежа и сидя. Новая опция цифровой рентгеноскопии обеспечивает минимальную лучевую нагрузку. Впрочем, подобные тонкости заинтересуют скорее специалистов, а местные жители обрадуются качественному и быстрому оказанию медицинских услуг.

Медики утверждают, что до конца года все подольские больницы и поликлиники будут максимально укомплектованы современным медицинским оборудованием.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что областные больницы получили 800 новых аппаратов с начала года.