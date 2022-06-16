Современный прибор для гистологии и анализов поступил в МОНИИАГ

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии поступило новое оборудование для лабораторных исследований — сканирующая система. При ее помощи можно получить виртуальные образцы биоматериалов.

Прибор может единовременно обработать до двухсот проб. Его будут задействовать для гистологии, например для выявления рака шейки матки. Также он подходит для того, чтобы проводить анализ мазков. Одно из важных качеств такого оборудования — для его работы не обязательно присутствие оператора.

В МОНИИАГ обычно отправляют тех пациентов, за состоянием здоровья которых нужен особенный контроль.

«Для того чтобы оказываемая им медпомощь была на высоком уровне, мы продолжаем оснащать МОНИИАГ современной медтехникой. Так, туда поступило новое лабораторное оборудование стоимостью порядка 21 миллиона рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Оборудование было закуплено по личному поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Медицинскую технику уже начали осваивать местные специалисты, они активно применяют ее в повседневной работе.