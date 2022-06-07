Современный памп-трек появился на набережной Егорьевска

На набережной реки Гуслица в Егорьевске открылась новая точка притяжения для активной молодежи. Все любители экстремальных видов спорта могут опробовать новый памп-трек. Большой вклад в его строительство внесли сами подростки, которые очень интересовались проектом, вносили свои предложения и коррективы. Некоторые даже лично принимали участие в декорации объекта.

Как сообщили в министерстве благоустройства Московской области, набережную в целом благоустроили еще в прошлом году, теперь же открыли новую площадку для подрастающего поколения города.

«Набережную реки Гуслица в Егорьевске мы благоустроили в прошлом году благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Сегодня это общественное пространство является одним из любимых мест для прогулок и отдыха егорьевцев. На минувших выходных здесь завершили обустройство памп-трека», — говорит министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Как уточнил Хайкин, главным пожеланием детей было сделать «яркое и необычное» место для экстремальных занятий спортом. Одна девочка даже приняла участие в покраске, она прикладывала огромные усилия и отлично разукрасила папм-трек.

Над тем, чтобы площадка действительно получилась яркой и необычной, работали архитекторы компании «BARKA». На новом объекте есть элементы современного искусства, которые созданы художниками стрит-арта.

Ранее в Подмосковье прошло масштабное спортивное мероприятие. Экстремальный исторический забег Zaraysk Bison Race собрал свыше тысячи бегунов из Московской области и других регионов, которые вышли на старт возле стен Зарайского кремля. В соревнованиях участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители.