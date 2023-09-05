Подмосковье 05 сентября 2023, 18:13 Современный надземный переход открыли на станции Никольское в Реутове Фото с сайта Мособлдумы

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В Реутове недалеко от станции Никольское открыли современный надземный пешеходный переход. Запуск МЦД-4 запланировали на 9 сентября. Диаметр протяженностью 86 километров соединит Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги.

«Проанализировав потребность в реконструкции переходов на станциях в зоне МЦД — на девяти она выявлена. Для этого в Московской области предложено реализовать трехлетнюю программу по их обновлению. Кроме того, где это особенно необходимо — переходы строятся. В 2023 году новые объекты возведут в пяти городских округах», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Переход в Реутове соединит южную часть округа с северной промышленной зоной. Им будут пользоваться более 20 тысяч человек. По словам Брынцалова, переправу через железную дорогу давно просили местные жители и работники местных предприятий — «НПО машиностроения», и «У Палыча». До возведения перехода жители ходили опасной народной тропой, были несчастные случаи.

Длина закрытого перехода с лифтами составила 142 метра. В проект вложили почти полмиллиарда рублей.

Во время встречи с Брынцаловым жители отметили, что привычный маршрут сократится в три раза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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