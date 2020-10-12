Современный продовольственный магазин с парковкой построят в Подольске

Современный продовольственный магазин заработает в подмосковном Подольске. Его обустроят в микрорайоне Львовский. Новой постройкой заменят старые торговые павильоны. Главные и вспомогательные входы сделают с витражным остеклением.

Это придаст магазину визуальную легкость, сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Это будет одноэтажное здание из двух блоков, объединенных декоративным навесом общей площадью порядка 600 квадратных метров Владислав Гордиенко.

В отделке магазина применят клинкерную плитку под кирпич и декоративную подсветку. Об этом рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Вся выбранная палитра цветов гармонично интегрируется в существующую застройку Александра Кузьмина.

Все входы сделают на уровне земли — это обеспечит удобство для маломобильных покупателей. Прилегающую к новому магазину территорию комплексно благоустроят. Здесь сделают безопасные пешеходные зоны и открытую парковку для машин.