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    12 октября 2020, 17:19

    Современный продовольственный магазин с парковкой построят в Подольске

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Современный продовольственный магазин заработает в подмосковном Подольске. Его обустроят в микрорайоне Львовский. Новой постройкой заменят старые торговые павильоны. Главные и вспомогательные входы сделают с витражным остеклением.
    Современный продовольственный магазин с парковкой построят в Подольске

    Это придаст магазину визуальную легкость, сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

    Это будет одноэтажное здание из двух блоков, объединенных декоративным навесом общей площадью порядка 600 квадратных метров

    Владислав Гордиенко.

    В отделке магазина применят клинкерную плитку под кирпич и декоративную подсветку. Об этом рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

    Современный продовольственный магазин с парковкой построят в Подольске | Изображение 1

    Вся выбранная палитра цветов гармонично интегрируется в существующую застройку

    Александра Кузьмина.

    Все входы сделают на уровне земли — это обеспечит удобство для маломобильных покупателей. Прилегающую к новому магазину территорию комплексно благоустроят. Здесь сделают безопасные пешеходные зоны и открытую парковку для машин.