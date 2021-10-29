Современный логистический комплекс построят рядом с Шереметьево

В Химках приступили к строительству современного логистического центра. Проект реализует компания MGM Logistic, рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В новом комплексе будут применены современные технологии хранения и обработки грузов, что позволит создать эффективные логистические цепочки при работе с грузовыми терминалами аэропорта Шереметьево. В рамках реализации проекта будет создано порядка 100 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», — сказала Екатерина Зиновьева.

Новый комплекс расположится на площади свыше 5 тысяч квадратных метров, а инвестиции в его создание составят порядка 400 миллионов рублей. Министр уточнила, что инвестор планирует воспользоваться поддержкой от Московской области — инвестиционным налоговым вычетом.

В появлении логистического комплекса рядом с Шереметьево уже выразили заинтересованность крупнейшие перевозчики — «Аэрофлот», Air France, Klm и другие. Проект планируют запустить в 2022 году.