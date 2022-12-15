Подмосковье 15 декабря 2022, 21:26 Современный культурный центр появится в поселке Усово-Тупик в Одинцове

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Многофункциональный культурно-досуговый центр появится в поселке Усово-Тупик Одинцовского городского округа в 2025 году. К работам планируют приступить в 2024 году.

Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области поддержала проект по строительству культурного центра в Одинцове. Четырехэтажное здание площадью 5,6 тысячи квадратных метров позволит создать порядка 142 новых рабочих мест.

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«Многофункциональный центр в поселке Усово-тупик предназначен для размещения нескольких организаций: культурно-досугового центра, рассчитанного на проведение зрелищных, культурно-просветительских и спортивных мероприятий для 505 человек, административного блока, фитнеса и аптеки», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Согласно проекту, тренажерный зал, душевые, раздевалки и технические помещения расположатся в подвале. На первом этаже будут находиться культурно-просветительский блок со зрительным залом на 183 места и административная часть с аптекой. Также там появится кафе на 38 гостей.

Второй этаж займут танцкласс, студия звукозаписи и универсальный спортивный зал площадью 560 квадратных метров. На третьем этаже расположатся кружковые, библиотека, кабинеты и репетиционный зал на 230 квадратных метров. В холле будет обустроена зона коворкинга.

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