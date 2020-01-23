Современный культурный центр появится в Черноголовке
Культурный центр будет двухэтажным, его площадь составит порядка трех тысяч квадратных метров. Там оборудуют концертный зал на 300 мест, будут организованы театральные студии и кружки, где жители смогут заниматься творчеством.
«Главный фасад, обращенный к улице, напоминает театральную кулису или занавес благодаря арочному обрамлению окон. Авангардный прием с подсечкой в уровне первого этажа и выносом объема на круглые столбы формирует навес в зоне входа. Сплошное остекление фойе создаст светлое удобное пространство для посетителей. Авангардную стилистику поддерживают и три других фасада, основными элементами которых становятся горизонтальные ленточные окна», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Культурный центр будет построен из качественных и современных материалов. Для облицовки используют серо-коричневый клинкерный кирпич. Также фасады украсят орнаментом в виде выступающей кладки и вертикальными светильниками.
Территорию вокруг культурного центра благоустроят. Тут появятся детские площадки и пешеходные подходы с освещением.