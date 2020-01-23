Современный культурный центр появится в Черноголовке

Центр культурного развития с концертным залом и творческими студиями построят на улице Центральная в Черноголовке. Проект уже одобрила рабочая группа архитектурной комиссии Подмосковья.

Культурный центр будет двухэтажным, его площадь составит порядка трех тысяч квадратных метров. Там оборудуют концертный зал на 300 мест, будут организованы театральные студии и кружки, где жители смогут заниматься творчеством.

«Главный фасад, обращенный к улице, напоминает театральную кулису или занавес благодаря арочному обрамлению окон. Авангардный прием с подсечкой в уровне первого этажа и выносом объема на круглые столбы формирует навес в зоне входа. Сплошное остекление фойе создаст светлое удобное пространство для посетителей. Авангардную стилистику поддерживают и три других фасада, основными элементами которых становятся горизонтальные ленточные окна», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Культурный центр будет построен из качественных и современных материалов. Для облицовки используют серо-коричневый клинкерный кирпич. Также фасады украсят орнаментом в виде выступающей кладки и вертикальными светильниками.

Территорию вокруг культурного центра благоустроят. Тут появятся детские площадки и пешеходные подходы с освещением.