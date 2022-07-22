Современный игровой комплекс появился в Лосино-Петровском

Почувствовать себя настоящим пиратом теперь сможет каждый юный житель Лосино-Петровского. Здесь открыли детскую площадку, где установили целый корабль с лестницами, горками и различными переходами.

Здорово, конечно, что появляется много новых площадок. И есть деткам, где погулять, где порезвиться. Все новое им, конечно, интересно. Мы очень рады, что в нашем городе появилось такое место», — поделилась жительница Лосино-Петровского Наталья Бежан.

Источник фото: телеканал «360»

Детский игровой комплекс построен в рамках губернаторской программы. Городок является не только безопасным, но и всесезонным — это свойство учтено проектировщиками при разработке концепции. А место для размещения площадки было определено на основании онлайн-голосования жителей на портале «Добродел».

«Во-первых, это социальный отклик. Это новые какие-то вещи, которые радуют жителей, позитив. Это любовь к городу. Чем красивее наш город, тем он комфортнее, тем больше к нему позитивного отношения самих жителей, подрастающего поколения. Самое главное, чтобы дети выбирали родной город и оставались в нем, когда закончат школы и вузы», — отметил глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Источник фото: телеканал «360»

В честь открытия детской игровой площадки аниматоры устроили для ребят соревнования. Также для юных жителей в этот день провели мастер-классы и угостили ребят сладостями.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о поддержке частных детских садов и центров реабилитации в Подмосковье.