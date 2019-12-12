Современный ФОК с теннисными кортами построят в деревне Голубое Солнечногорска

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами построят вблизи домов №№2 и 5 по улице Родниковая в деревне Голубое Солнечногорского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый спортивный комплекс будет двухуровневым. Общая площадь здания составит порядка трех тысяч квадратных метров. Первый уровень здания — капитальное строение, второй — каркасно-тентовое сооружение высотой около 12 метров. В состав ФОК будут входить два крытых теннисных корта, два зала для единоборств, четыре танцевальных зала, а также зал для соревнований и просторный тренажерный зал площадью более 500 квадратных метров.

Проект спортивного объекта представили главе муниципалитета Владимиру Слепцову в рамках традиционного «бизнес-часа» — прямого диалога с предпринимателями муниципалитета. Бизнесмены совместно с инициативной группой жителей обратились к властям городского округа с просьбой оказать содействие в изменении вида разрешенного использования данного участка на зону спортивных объектов.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Предприниматель Константин Устинов подчеркнул, что основной задачей является обеспечение населения близлежащих районов полным спектром качественных спортивных и доступных услуг. «Мы хотим вовлечь в занятие спортом не только детей, но и взрослых, а также старшее поколение», — пояснил Константин Устинов.

Для строительства нового комплекса предприниматели намерены взять в аренду с последующим выкупом земельный участок общей площадью свыше 2,2 тысячи квадратных метра, который располагается между домами №№2 и 5 по улице Родниковая в деревне Голубое.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Глава Солнечногорска Владимир Слепцов поддержал проект возведения современного ФОК, назвав его социально ориентированным. «Со стороны ответственных служб и структур администрации окажем всестороннюю помощь, чтобы жители Андреевки смогли без проблем заниматься спортом вблизи своего дома», — пообещал Владимир Слепцов.

Местная жительница Марина Бондарь заметила, что территория Андреевки сейчас активно застраивается и уже наблюдается дефицит спортивных сооружений, а спрос на них велик. «Поэтому мы хотим, чтобы данный спортивный комплекс появился именно у нас. Здесь очень удобная транспортная доступность, и мы сможем не тратить на дорогу уйму времени», — сказала Марина Бондарь.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

В этом году в Солнечногорске открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп». Площадь объекта составляет свыше семи тысяч квадратных метров. К услугам спортсменов универсальный спортивный зал площадью более тысячи «квадратов», современный плавательный бассейн на пять дорожек, а также реабилитационный бассейн для малышей и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.