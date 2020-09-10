Современный фермерский рынок построят в Подольске к 2021 году
Здесь появится комплекс из пяти одноэтажных павильонов. Они займут участок площадью около 1,1 тысячи квадратных метров. Там же разместят и склады, рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.
Ориентировочный срок реализации — третий квартал 2021 годаВладислав Гордиенко.
По его словам, стены палаток сделают из однотонных и светлых панелей. Все будет сочетаться по стилистике. Продумали здесь и остекленные витражи.
Подольск получит современный сельскохозяйственный рынок. Дизайн разработан до мелочей, отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Получился современный и цельный проект. Имитация дерева для оформления фасадов позволяет простым способом создать здесь узнаваемый образ фермерского рынкаАлександра Кузьмина.
Она подчеркнула, что полностью продумали навигацию. Вместе с тем территорию комплексно благоустроят.
Например, здесь безопасно сделают пешеходные зоны, открытую парковку для автомобилей и не только.