Подмосковье 19 декабря 2022, 15:27 Современный фельдшерский пункт появился в подмосковной деревне Рахманово

Читать 360tv в

Разрешение на ввод в эксплуатацию получило новое здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Рахманово (Егорьевск). Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Реклама

«Новый ФАП сможет принимать до 36 пациентов в смену. Им будут пользоваться жители деревни и ближайших населенных пунктов», — рассказал глава областного Минстроя Владимир Локтев.

Раньше жителям приходилось ездить за медицинскими услугами в Юрцевскую амбулаторию, которая находится в 20 километрах от деревни. Теперь в Рахманове появится свой фельдшер. В новом здании предусмотрена смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата временного пребывания на два места, а также помещение для персонала. Общая площадь объекта составляет 210 квадратных метров.

ФАП построен по нацпроекту «Здравоохранение». Здание возвели по технологии завода Pro Module.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».