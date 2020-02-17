Современный ФАП открылся в рузском селе Рождествено. Медпомощь для жителей стала доступнее

В селе Рождествено Рузского городского округа открылся фельдшерско-акушерский пункт. Он построен по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья», цель которой — повысить уровень доступности медицинских услуг для жителей малонаселенных пунктов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

ФАП в селе Рождествено оборудован всем необходимым, в том числе обеспечен лекарствами и перевязочным материалом. Работать фельдшерско-акушерский пункт будет шесть дней в неделю.

В здание ФАП проведен оптоволоконный кабель, при помощи высокоскоростного интернета у пациента есть возможность получить консультацию в режиме онлайн, а фельдшер сможет обсудить состояние пациента на видеоконференции, объединяющей фельдшерско-акушерский пункт с медицинскими организациями. Это обеспечит сельским пациентам доступность и высокое качество медицинской помощи.

84-летняя местная жительница Анна Ионова открытию медпункта очень обрадовалась. «Проезд у нас, пенсионеров, бесплатный, но добраться до ближайшей амбулатории можно только с пересадками, и автобус ходит всего несколько раз в день. Да и детишек у нас живет немало — у них то простуды, то ушибы, а значит, вези к поликлинику в город. Но наконец-то и к нам пришла медицина! Теперь хоть буду знать, что врач под боком и, если что, поможет», — сказала Анна Маркушовна.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

ФАП, строительство которого началось в 2019 году, возведен по принципу модульной конструкции. Помимо служебных помещений с мебелью и оборудованием, в нем есть трехкомнатная меблированная квартира для медработника и членов его семьи.

Староста села Рождествено Юрий Пирогов поблагодарил губернатора, руководство Рузского округа и строителей за долгожданный фельдшерско-акушерский пункт.

«Бабушек у нас живет много, добираться в поликлинику им трудно. Нередко вожу их к врачу на своей машине — на автобусе-то нужно ехать долго и с пересадками. Здорово, что теперь у нас есть свой доктор», — поделился впечатлениями Юрий Пирогов.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко напомнил, что президентом России поставлена задача обеспечить качественным здравоохранением всех россиян. Глава муниципалитета подчеркнул, что открытие ФАП в селе Рождествено стало возможным благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Учреждение соответствует всем федеральным стандартам. Теперь жители села и пяти окрестных деревень, в которых проживают более 160 человек, смогут обратиться за медицинской помощью и оперативно ее получить. При необходимости фельдшер сможет выписать направление на обследование в стационары и поликлиники округа», — добавил Николай Пархоменко.

По губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» в Рузском городском округе открыты модульные амбулатории с кабинетами врача общей практики в поселке Горбово и деревне Орешки, а также фельдшерско-акушерские пункты в селе Богородское и деревне Лыщиково. В 2019 году в Московской области построили 25 ФАП.