Подмосковье 21 ноября 2023, 19:12 Современный детский мини-городок открыли в поселке Большевик в Серпухове Телеканал «360»

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Современный детский городок открылся в поселке Большевик в Серпухове и уже принимает детей. Первые посетители оценили современные горки, новые качели и другие элементы площадки.

Еще недавно на этом месте был пустырь. Торжественную церемонию открытия посетили дети и их родители, а право перерезать ленточку предоставили юной активистке округа Кире Никитиной.

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«Я очень волновалась, но по итогу все нормально прошло. Очень классная площадка, прикольные карусели. Мне понравилась горка. Я очень рада, что в Серпухове строят новые площадки. Они красивые и большие, и там можно с младшими братьями и сестрами поиграть», — рассказала Кира Никитина.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко отметил, что это уже вторая площадка за 2023 год, которую ввели в эксплуатацию.

«Это уже вторая площадка в этом году, и у нас имеются планы в следующем году продолжить возведение вот таких удобных в первую очередь для ребятни и родителей детских игровых площадок», — сообщил Сергей Никитенко.

Директор центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина подчеркнула, что городской округ богат детскими площадками.

«Городской округ богат детскими площадками, губернаторскими площадками. За небольшой период у нас очень много открыли губернаторских площадок. Это все наша радость, поскольку это мы делаем для детей», — указала Надежда Еремина.

Отметим, что благоустройство продолжат и весной. В планах — посеять газон вокруг площадки и озеленить прилегающие территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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