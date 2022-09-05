Подмосковье 05 сентября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

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Viber Современный ангиограф помог врачам из Балашихи сделать больше 500 операций в этом году телеканал 360

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Для лечения онкологии есть хорошо зарекомендовавший себя способ — ангиограф. Принцип его работы состоит в том, что сначала делается снимок артерий, а потом можно обнаружить и закупорить сосуды. Именно они питают опухоль. Закупорка производится при помощи химического препарата, его вводят в организм пациента.

Сергей Григорик рассказал, что только в этом году у него выявили рак ротоглотки с метастазами. Ему уже второй раз проводят операцию при помощи ангиографа. Препарат вводят через стенки сосудов, где нет болевых рецепторов.

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Такой аппарат появился в Московском областном онкодиспансере еще в 2019 году. Примерно на протяжении полугода его устанавливали. Операции начали проводить в 2020-м. Как рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексей Загорулько, именно в Подмосковье больше нет подобных ангиографов.

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Оборудование устроено очень сложно, поскольку все операции на голове и шее сопряжены с риском. На сегодняшний день в отделении могут находиться до 20 человек. За 2020 год хирурги успели прооперировать больше 200 человек, а в 2021 уже свыше 700. С начала этого года операции прошли уже более 540 пациентов.

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