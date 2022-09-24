Современные технологии судопроизводства Подмосковья представили на выставке в Сочи | 360°

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Современные технологии судопроизводства Подмосковья представили на выставке в Сочи

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Выставка «Мировая юстиция. От реформы Александра II до эпохи цифровых технологий» проходит в Сочи. Ее открыли в рамках форума Вся Россия — 2022.

Более 500 человек посетили выставку «Мировая юстиция. От реформы Александра II до эпохи цифровых технологий» в Сочи.

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Представители Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области создали на выставке интерактивную площадку и продемонстрировали зрителям подлинные исторические экспонаты, а также современные технологии мировой юстиции Подмосковья.

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Гостям выставки также был предложен мультимедийный марафон, на котором при помощи QR- кодов они могли увидеть «ожившие картины» и узнать о новшествах, применяемых в работе мирового судьи.

«Сегодня мы открыли выставку в совершенно новом формате и нам приятно, что за первый день работы она собрала такое количество посетителей. Мы представили не только уникальные исторические экспонаты, но и продемонстрировали современные технологии, применяемые в судопроизводстве Московской области», — рассказал начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области Антон Шестаков.

Выставка работает до 26 сентября.

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