Подмосковье 23 августа 2023, 16:23 Современные стерилизаторы установят в детской больнице в Красногорске из 24 Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области

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Московская областная детская больница в Красногорске получит плазменные стерилизаторы. О проведении открытого конкурса на поставку оборудования сообщила министр конкурентной политики Подмосковья Елена Волкова.

После заключения контракта в 2024 году поставщик должен будет передать заказчику два стерилизатора. Прием заявок от участников торгов завершится 29 августа.

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Начальная стоимость контракта составляет более 34 миллионов рублей. Финансирование поставки обеспечат за счет средств бюджета Московской области.

Информация о новых закупках публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. Сведения о небольших закупках до 600 тысяч рублей можно найти в Электронном магазине Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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