Современные разработки онлайн. Подмосковные школьники покажут свои изобретения на фестивале

Фестиваль «Технопорт-2020» стартовал в Подмосковье. Это площадка по обмену опытом между учениками школ, педагогами и организациями. Участники смогут показать изобретения в области современных технологий.

Программа впервые пройдет онлайн и продлится до июня. Она поможет школьникам заявить о своих разработках, связанных с развивающими технологиями.

«Этот фестиваль позволяет создать единую среду для обучения и общения, обмена опытом между школьниками и педагогами, организациями дополнительного образования, специалистами реального сектора экономики, ведущими компаниями, а также детскими технопарками», — рассказала министр образования Ирина Каклюгина.

Она отметила, что участники узнают о новых навыках работы с современными обучающими конструкторами дистанционно, то есть даже не выходя из дома.

Гостей виртуального фестиваля ожидает выставка изобретений школьников — на онлайн-площадке покажут 140 лучших работ. Стать участником и отдать голос за понравившуюся разработку можно на сайте.

Фестиваль технического творчества стартовал в рамках проекта «Наука в Подмосковье». По словам министра, пройдут и онлайн-конференции, где эксперты расскажут о технологиях будущего и поделятся опытом с юными инженерами и исследователями.

А также здесь проведут мастер-классы для тех, кто только начал интересоваться техническим творчеством.