Подмосковье 28 апреля 2023, 13:57 Современные нейротренажеры появились в центре реабилитации детей в Ступине Министерство социального развития Московской области

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Кабинет адаптивного биоуправления заработал в центре социального обслуживания и реабилитации «Ступинский» для детей с ОВЗ. Там ребятам с четырех до 17 лет доступны современные нейротренажеры.

В Минсоцразвития региона рассказали, что специалисты центра используют современные средства для реабилитации. Это комплекс адаптивного биоуправления с биологической обратной связью, а также беспроводные тренажеры, мультисенсорная обучающая программа и многое другое. Занятия помогают детям активизировать внутренние резервные органы, развить самоконтроль и запустить двигательную активность. Эксперты подбирают нагрузку индивидуально под каждого ребенка, а для максимального эффекта необходимо посетить около 30 занятий.

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«В этом году курс реабилитации прошли уже 15 ребят. Современные технологии с помощью новейшего оборудования дали прекрасные результаты», — сказала глава министерства Людмила Болатаева.

Занятия в реабилитационном центре помогают детям с ОВЗ улучшить внимание, развить навыки координации и укрепить мышцы.

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