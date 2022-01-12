Современные модульные туалеты появились еще в 37 парках Подмосковья

Современные туалеты появились еще в 37 парках культуры и отдыха Подмосковья в прошлом году. Это отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Новые модельные туалеты установили в парках 22 городских округов Московской области.

В 2021 году по поручению губернатора Андрея Юрьевича запустили программу по установке современных туалетов в парках Михаил Хайкин.

Туалетные модули появились, например, в парках «Липовая аллея», «Волхонка», «Березовая роща», «Елочки», «Сосновый бор», «Подлипичье», «Дубовая роща».

Кроме того, их установили в парках «Петровский», «Времена года», «Стрекалова», «Перловский», «Яуза», «Захарово» и еще многих других.

В новых туалетах сделали две кабины. Одну адаптировали для маломобильных жителей и посетителей с младенцами. Для них установили пеленальные столики.

В каждой кабине есть раковина, зеркало, унитаз, антисептики, мыло, бумажные полотенца и туалетная бумага.

Вместе с тем туалеты оснастили системой обогрева и световой индикацией, которая показывает, свободна ли кабинка.