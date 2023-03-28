Подмосковье 28 марта 2023, 10:20 Современные методики развития дошкольников представили на семинаре в Дзержинском

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Методики развития дошкольников представили на практическом семинаре в Дзержинском. Образовательную площадку посетили педагоги из городских округов Люберцы, Дмитров и Котельники.

Семинар-практикум «Современные образовательные технологии как средство амплификации развития детей дошкольного возраста» прошел на базе дошкольного отделения гимназии № 4.

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«Это мероприятие <…> планировалось как итоговое, направленное на обмен опытом, накопленным в течение года. И наш практикум сегодня — площадка, где можно увидеть новации коллег и на будущее взять что-то себе в разработку. <…> Основная идея амплификации — не нужно вкладывать в ребенка знания, не соответствующие его возрасту, наоборот, нужно давать ребенку развиваться максимально полно в соответствии с возрастом», — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 4» ДО 4 Елена Королюк.

Педагоги объяснили детям сложные явления на примере простых понятий. Так, ребята средней группы в возрасте пяти-шести лет с помощью глобуса и лампы смогли понять, почему после дня наступает ночь, а также узнали о смене сезонов.

«То, что взрослому рутинно и привычно, для ребенка — открытие <…>. И уметь объяснить сложное простым языком — задача не из легких. Именно для этого необходимы образовательные технологии. За этим термином скрывается набор эффективных методик, опробованных на опыте, которые позволяют в наиболее доступной форме донести главное до детского сознания», — рассказала руководитель городского объединения методистов и воспитателей Дзержинского Наталья Орлова.

Педагоги также узнали на семинаре, как использовать тренажер для развития творческого мышления детей — круги Луллия, как работать с ритмом для музыкального развития детей и как привить любовь к чтению с помощью технологии «Сторисек».

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