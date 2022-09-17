Современные мастерские открылись в Шатурском энергетическом техникуме | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 00:18 Поделиться Telegram

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Viber Современные мастерские открылись в Шатурском энергетическом техникуме Телеканал "360"

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Современные мастерские открылись в энергетическом техникуме в Шатуре. Оснастить кабинеты новейшим оборудованием удалось благодаря президентскому проекту. Мастерских две — в одной будут заниматься будущие автоматчики, в другой — инженеры.

Мастерская «Промышленная автоматика» появилась в Шатурском энергетическом техникуме благодаря президентскому проекту «Образование».

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Мастерская сделана по стандартам WorldSkills для обучения самым востребованным профессиям и специальностям на рынке труда. К примеру, здесь можно не только смонтировать электрическую схему, но и запрограммировать ее.

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«Когда мы собрали всю нашу электроустановку, мы можем запрограммировать ее на определенный ряд циклов работы, будь то ускорение двигателя, и непосредственных исполнительных механизмов- быстрее, допустим, конвейер будет крутиться или медленнее», — сказал мастер производственного обучения, преподаватель спецдисциплин Шатурского энергетического техникума Николай Буслаев.

Телеканал "360"

Новые мастерские дадут студентам возможность изучать предметы не только в теории, но и в условиях, максимально приближенных к производственным.

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