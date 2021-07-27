Современные лаборатории появятся в школах Егорьевска

С 1 сентября уроки химии, физики и биологии в школе села Саввино городского округа Егорьевск будут проходить по-новому. В учреждении откроется «Точка роста». Это стало возможным благодаря президентскому проекту «Образование». В кабинетах сейчас полным ходом идет ремонт, а скоро появится и современное оборудование.

В школе села Саввино появится «Точка роста». Это образовательный центр, где теперь будут проходить уроки химии, физики и биологии. У школьников появится возможность заниматься в современных лабораториях. В распоряжении учеников будут самые современные гаджеты. Изучать закон Джоуля и деление клеток школьники будут при помощи цифровых микроскопов, датчиков, наборов для опытов.

«Благодаря этой программе наши ребята, а их не мало — 214 детишек, смогут лучше усваивать учебные предметы. Причем у нас учатся дети не только из села Саввино, но и подвозят двумя школьными автобусами ребят из 40 деревень», — отметила Анна Найденова, директор Саввинской школы.

Меняется не только подход к обучению, но и сама школа. Благодаря проекту «Инициативное бюджетирование» и муниципальной программе «Образование» в учреждении проводится ремонт. Старые деревянные окна меняют на современные пластиковые. К новому учебному году отремонтируют кровлю, отмостки, сделают красивым центральный вход в здание. А еще в порядок приведут холл и санузлы. Переделка обойдется почти в 4,5 миллиона рублей.