Современные фельдшерско-акушерские пункты появятся в Чехове и Егорьевске

Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья одобрила архитектурный облик фельдшерско-акушерского пункта для Подмосковья.

Обеспечение жителей Московской области новыми объектами здравоохранения является одной из приоритетных задач. Об этом сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«С каждым годом правительство региона старается повысить доступность и качество медицинского обслуживания. Так, в 2022 году планируется реализовать два новых фельдшерско-акушерских пункта в городском округе Чехов, в селе Молоди и в городском округе Егорьевск, в деревне Рахманово. По проекту общая площадь здания ФАП составит порядка 200 квадратных метров», — рассказал министр.

Источник фото: телеканал «360»

Проектирование и строительство таких пунктов ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Фельдшерско-акушерские пункты предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи в небольших населенных пунктах, где проживает от 100 до 2000 человек. Эти медучреждения возводятся с учетом параметров удобства для пациентов и параметров комфорта рабочей среды для медперсонала. Так, например, главный вход в здание организован с учетом потребностей маломобильных групп населения. Проектом предусмотрены кабинеты приема фельдшера, прививочный кабинет для взрослых и детей, смотровая, двухместная палата для более длительного пребывания пациентов, процедурная, стерилизационная комната, помещение для персонала и другие помещения.

«В рамках проекта новых фельдшерско-акушерских пунктов авторы разработали два варианта фасадных решений для повторного применения, а также эффективные планировочные решения, учитывающие современные требования медицинских учреждений. Применение таких проектов на территории Подмосковья позволит сократить время и средства на проектирование и экспертизу при сохранении высокого уровня архитектурных и объемно-планировочных решений», — пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Строить медпункты будут из крупноформатных железобетонных двуслойных панелей с гладкой и фактурной поверхностью, окрашенных в белый, серый и коричнево-серый цвета.

Все ФАП будут реализованы по современным индустриальным технологиям, разработанным на базе промышленно-строительного комплекса Концерна «КРОСТ», расположенного в Московской области. Это современные модульные конструкции, которые позволяют сократить сроки и стоимость строительства.

Прилегающая территория медицинских учреждений будет благоустроена, также предусмотрено озеленение.