Подмосковье 31 мая 2023, 16:33 Современные детские площадки установят в поселке Лесное Озеро и деревне Миронцево

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Современные и безопасные детские площадки установят летом в поселке Лесное озеро и деревне Миронцево. За реализацию этих проектов на портале «Добродел» проголосовали почти 800 жителей Солнечногорска.

Новые игровые комплекты появятся около дома № 8 в поселке Лесное Озеро и рядом с домом № 12 на Центральной улицу в деревне Миронцево. Жителям уже предоставили план того, как будет выглядеть площадка и где она будет находиться.

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Игровые комплексы площадью 450 квадратных метров будут выполнены в тематике «География» и «Технология». Там будет безопасное резиновое покрытие и игровые элементы, скамейки и урны, камеры видеонаблюдения, освещение и металлические ограждения.

Работы начнутся в ближайшее время и завершаться к концу июля. Уже 15 июня строители приступят к установке оснований под площадки.

Этим летом в округе также модернизируют 22 детские площадки. Адресный перечень можно найти на сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда».

«В этом году губернаторской программе по установке больших детских площадок исполняется 10 лет. На территории городского округа Солнечногорск за это время появилось 30 современных комплексов», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Артем Жаров.

Всего за 10 лет благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе построили более 1400 детских игровых площадок.

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