Современную школу построят до августа в Волоколамске. Учиться там будут 825 ребят
Это четырехэтажное здание. В распоряжении школьников будут просторные кабинеты для занятий или кружков, спортивный и актовый залы, библиотека и не только.
Сегодня рабочие занимаются внутренней отделкой и оборудуют кабинеты. План выполнят к августу.
«На данный момент на строительной площадке ведутся работы по устройству входных групп, внутренних инженерных сетей», — рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Артур Гарибян.
Школа заняла участок площадью больше 13 тысяч квадратных метров. Преобразится и внутренний дворик. Его благоустроят и озеленят.
На территории готовят и площадку для собственного стадиона. Здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием, дорожками, современным освещением. Строительство ведут в рамках президентского национального проекта «Современная школа».
А следить за всеми этапами ее возведения можно в мобильном приложении «Подмосковные стройки».