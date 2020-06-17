Современную школу построят до августа в Волоколамске. Учиться там будут 825 ребят

Это четырехэтажное здание. В распоряжении школьников будут просторные кабинеты для занятий или кружков, спортивный и актовый залы, библиотека и не только.

Сегодня рабочие занимаются внутренней отделкой и оборудуют кабинеты. План выполнят к августу.

«На данный момент на строительной площадке ведутся работы по устройству входных групп, внутренних инженерных сетей», — рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Артур Гарибян.

Школа заняла участок площадью больше 13 тысяч квадратных метров. Преобразится и внутренний дворик. Его благоустроят и озеленят.

На территории готовят и площадку для собственного стадиона. Здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием, дорожками, современным освещением. Строительство ведут в рамках президентского национального проекта «Современная школа».

А следить за всеми этапами ее возведения можно в мобильном приложении «Подмосковные стройки».