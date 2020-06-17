    17 июня 2020, 12:04

    Современную школу построят до августа в Волоколамске. Учиться там будут 825 ребят

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Строительство новой школы во 2-м Шаховском проезде в Волоколамске завершат до августа этого года. Готовность уже 90%. Здесь смогут учиться 825 ребят. Школа позволит разгрузить образовательные учреждения округа.
    Современную школу построят до августа в Волоколамске. Учиться там будут 825 ребят | Изображение 1

    Это четырехэтажное здание. В распоряжении школьников будут просторные кабинеты для занятий или кружков, спортивный и актовый залы, библиотека и не только.

    Сегодня рабочие занимаются внутренней отделкой и оборудуют кабинеты. План выполнят к августу.

    «На данный момент на строительной площадке ведутся работы по устройству входных групп, внутренних инженерных сетей», — рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Артур Гарибян.

    Современную школу построят до августа в Волоколамске. Учиться там будут 825 ребят | Изображение 2

    Школа заняла участок площадью больше 13 тысяч квадратных метров. Преобразится и внутренний дворик. Его благоустроят и озеленят.

    На территории готовят и площадку для собственного стадиона. Здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием, дорожками, современным освещением. Строительство ведут в рамках президентского национального проекта «Современная школа».

    А следить за всеми этапами ее возведения можно в мобильном приложении «Подмосковные стройки».