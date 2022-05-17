Современную школу откроют к осени в Опалихе. Стройку проверил губернатор Воробьев

Новую школу откроют в микрорайоне Опалиха в Красногорске осенью. Она примет 825 ребят и разгрузит вторую смену. Это часть единого образовательного комплекса «Шесть ступеней в Серебрице». Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, занятия начнутся уже в сентябре.

Сейчас в микрорайоне Опалиха работает две школы, но обе переполнены, поэтому есть вторая смена. Жители ждут новый образовательный центр, который откроют в жилом комплексе «Серебрица».

В ЖК „Серебрица“ строится большая школа — она будет готова 1 сентября Андрей Воробьев.

Современная школа разгрузит уже существующие. Сейчас ее строительная готовность — около 70%.

Когда учреждение откроют, ученики увидят комфортные залы для тематических занятий, аудитории с прозрачными стенами и другие современные решения.

«Школа находится в 100 метрах от детского сада, и она готова на 70%. Заключен договор о комплексном развитии территории», — подчеркнул генеральный директор девелоперской группы «Сити XXI век» Антон Борисенко.

Новые детский сад и школа создадут единый комплекс «Шесть ступеней в Серебрице». В одном месте не только дошкольное, начальное, среднее, но и дополнительное образование.

Таких комплексов у нас строится достаточно много — на разных территориях Московской области. Ключевое, чтобы, когда ты приезжал, новоселье было в радость Андрей Воробьев.

Девелоперы, которые комплексно застраивают микрорайоны, получают поддержку правительства Подмосковья. Задача — сдавать жилые дома уже вместе с развитой инфраструктурой.

«Спасибо нашим строителям и педагогам, которые готовятся к открытию школ, которые уже сейчас набирают команды, чтобы были самые талантливые и самые способные учителя, которые раскрывают таланты наших детей», — отметил губернатор.

В условиях санкций, чтобы поддержать работу девелоперов, им предложили освобождение на три месяца от уплаты налога на имущество по школам, детским садам, поликлиникам, которые будут переданы в областную и муниципальную собственность.

«Социальная инфраструктура, образование, качество жизни в Подмосковье должны соответствовать высоким стандартам», — добавил Андрей Воробьев.

Помимо детского сада и школы, инвестор построит офис врача общей практики, дорогу, сети тепло- и водоснабжения, системы освещения, очистные сооружения и не только.