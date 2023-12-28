Подмосковье 28 декабря 2023, 09:00 Современную школу на 400 мест построили в Тучкове Дарья Московцева

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В микрорайоне Силикатный в Тучкове Рузского городского округа появилась новая школа № 2. Она заменила аварийное здание учебного заведения и может вместить 400 детей.

Школа вместит 35 учебных классов. Здание оснастили кабинетами, лабораториями, мастерскими, спортивными залами, актовым залом с костюмерной и артистической комнатой. На территории обустроили беговые дорожки, спортплощадки.

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Сейчас в Тучкове живут 23 тысячи человек, а новое образовательное учреждение разгрузит остальные. Объект построили в рамках проекта «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2020–2026 годы».

Всего в этом году в Московской области возвели 27 школ.

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