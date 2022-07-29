Современную школу на 1100 мест и новую котельную построят в Балашихе

В Балашихе достраивают большую школу на 1100 мест и дорогу к ней. Это позволит большому количеству детей не учиться во вторую смену. Ожидается, что школа откроет свои двери для учеников уже в октябре этого года.

Учиться во вторую смену поначалу многим нравиться. Но потом приходит понимание, что вечером еще нужно сделать домашнее задание, а сил на это просто не хватает. Открытие новой школы позволит этого избежать и даст возможность десяткам детей наладить свой режим.

«До 20–25 августа мы планируем закончить строительство дороги. Саму школу, основные строительные работы, мы планируем закончить до первого сентября. Но, непосредственно, ввести в эксплуатацию, мы планируем в октябре месяце», — рассказал глава Балашихи Сергей Юров.

Новая школа займет площадь в 17 тысяч квадратных метров. Там появятся новые лаборатории, мастерские, несколько залов. Кроме того, в этом же микрорайоне достраивают и новую котельную на 20 мегаватт. Она будет отапливать школу и детский сад, а также больницу. Новая школа — одно из образовательных учреждений Подмосковья, старт строительству которых дал губернатор Андрей Воробьев .