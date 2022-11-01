Современное реабилитационное оборудование передали центру «Росинка» в Балашихе | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 21:41 Современное реабилитационное оборудование передали центру «Росинка» в Балашихе

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В детский реабилитационный центр «Росинка» в Балашихе передали современное медицинское оборудование. Подарки сделал благотворительный фонд.

Прибор «Дарсонваль» для обработки участков кожи электрическими импульсами, оборудование для электросна и устройство «Алмаг» для магнитотерапии — теперь это медицинское оборудование принадлежит центру «Росинка». Благотворительный фонд «ИРИНАС» собрал средства и закупил необходимую технику.

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«С фондом „ИРИНАС“ мы познакомились два года назад. Постоянно пользуемся их поддержкой и вниманием. У них есть возможность делать подарки. Но сейчас особый случай. Фонд собрал немалые средства, чтобы закупить для нас реабилитационное оборудование», — рассказала директор РЦ «Росинка» Ольга Садилова.

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Реабилитационный центр оказывает социально-медицинские, психолого-педагогические и коррекционные услуги. В стационаре дети проводят около двух месяцев. Сейчас в «Росинке» восстановление проходят 56 детей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что центр реабилитации слепоглухих заработает в Сергиевом Посаде в 2023 году.