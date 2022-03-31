Современное оборудование для спасения новорожденных поступило в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

В отделение неонатологии Московского областного НИИ акушерства и гинекологии поступило новое оборудование — шесть реанимационных систем, три из них оборудованы системой ИВЛ, а также шесть инкубаторов для новорожденных. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Неонатальное оборудование поможет спасать новорожденных с различными патологиями или недоношенных детей с экстремально низкой массой тела.

«В прошлом году в областном НИИ акушерства и гинекологии приняли более 2 тысяч родов, 95% из них — сложные роды у женщин с патологиями. Поэтому современное оснащение жизненно необходимо. С начала года уже поставили в областной НИИ акушерства и гинекологии 42 единицы техники на сумму более 100 миллионов рублей. Передовое оборудование, умноженное на профессионализм наших врачей, позволяет выводить качество оказания медицинской помощи в Подмосковье на новый уровень», — подчеркнула Светлана Стригункова.

Новое оборудование уже ввели в эксплуатацию и начали использовать.

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии является учреждением третьего, самого высокого уровня оказания помощи матерям и детям. Ежегодно здесь принимают порядка двух тысяч родов и проводят более 3,5 тысячи сложных хирургических операций.

Глава Подмосковья ранее сообщил, что врачи и учителя в Московской области получат дополнительные выплаты.