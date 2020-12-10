Современное оборудование для проверки слуха поступило в Детский клинический центр Московской области

В Детском многопрофильном клиническом центре Подмосковья появилось три новых аппарата, с помощью которых можно быстро проверить слух или выявить редкую патологию. Оборудование для сурдологического центра медучреждения закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«С помощью нового аудиометра для проведения речевой аудиометрии в игровой форме врач в течение нескольких минут проверит состояние слуха у детей с задержкой речевого развития, с подозрением на снижение слуха или с подозрением на симуляцию тугоухости», — рассказала главный врач Детского клинического центра, главный внештатный педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева.

Еще один аппарат предназначен для скрининга по «слуховым вызванным потенциалам». На точную диагностику слуха с его помощью уйдет всего пара минут вместо обычного часа. Прибор определяет тугоухость и центральные нарушения слуха с точностью до 100%. Во время проверки ребенок будет смотреть анимационные ролики, а это значительно упрощает процедуру.

Все исследования на новой аппаратуре будут проводить бесплатно по ОМС. Получить направление на прием можно у лечащего врача в поликлинике, если у ребенка есть медицинские показания.