Подмосковье 05 мая 2023, 15:18 Современное газовое оборудование установят в муниципальных квартирах в Одинцове

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Датчики контроля загазованности установят в муниципальных квартирах в Одинцове для повышения безопасности. В случае утечки оборудование самостоятельно перекроет подачу газа.

Установка датчика загазованности для жителей муниципальных квартир — услуга бесплатная. По новым правилам в случае отсутствия системы контроля или отказа от ее установки теперь предусмотрены санкции. Платить за найм жилья придется в двое больше.

«Увидел на стенде, что будут устанавливать, а потом я еще получил платежку. Там написано, <…> у кого не будет такого датчика — увеличат плату», — рассказал житель Одинцова Виктор Аношкин.

Датчик в квартире Виктора установили уже через несколько дней после обращения. Также заменили гибкую подводку к газовой плите. Теперь он может не беспокоиться о безопасности в доме.

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