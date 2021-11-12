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    12 ноября 2021, 16:35

    Современное футбольное поле и новый ФОК появятся на стадионе «Труд» в Балашихе в 2022 году

    Реконструкцию стадиона «Труд» в Балашихе завершат в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Надежда Алистратова

    Реконструкцию стадиона «Труд» в Балашихе завершат в 2022 году. Обновление уже началось. Скоро жители увидят здесь современное футбольное поле с искусственным покрытием и площадку для бейсбола.

    Современное футбольное поле и новый ФОК появятся на стадионе «Труд» в Балашихе в 2022 году | Изображение 1Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Вместе с тем построят физкультурный комплекс со спортивным залом и раздевалками. Об этом рассказал глава округа Сергей Юров.

    Стадион „Труд“ — один из самых долгожданных спортивных объектов города. Проект мы ведем уже несколько лет. А в этом году мы заключили двухлетний контракт на реконструкцию

    Сергей Юров.
    Современное футбольное поле и новый ФОК появятся на стадионе «Труд» в Балашихе в 2022 году | Изображение 2Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Весной здесь должен появиться каркас нового физкультурного комплекса, а все работы планируют завершить к декабрю.

    Юров подчеркнул, что все действующие секции на стадионе сохранятся. Это футбол, бейсбол, баскетбол и художественная гимнастика.

    Современное футбольное поле и новый ФОК появятся на стадионе «Труд» в Балашихе в 2022 году | Изображение 3Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Реконструкцию выполнят в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».