Современное футбольное поле и новый ФОК появятся на стадионе «Труд» в Балашихе в 2022 году

Реконструкцию стадиона «Труд» в Балашихе завершат в 2022 году. Обновление уже началось. Скоро жители увидят здесь современное футбольное поле с искусственным покрытием и площадку для бейсбола.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Вместе с тем построят физкультурный комплекс со спортивным залом и раздевалками. Об этом рассказал глава округа Сергей Юров.

Стадион „Труд“ — один из самых долгожданных спортивных объектов города. Проект мы ведем уже несколько лет. А в этом году мы заключили двухлетний контракт на реконструкцию Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Весной здесь должен появиться каркас нового физкультурного комплекса, а все работы планируют завершить к декабрю.

Юров подчеркнул, что все действующие секции на стадионе сохранятся. Это футбол, бейсбол, баскетбол и художественная гимнастика.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Реконструкцию выполнят в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».