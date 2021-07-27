Современная спортивная площадка появилась в деревне Львово. Ее построили благодаря ветерану ВОВ

В прошлом году жительница деревни Львово ветеран Раиса Копылова попросила губернатора области Андрея Воробьева установить у них спортивную площадку для детей и молодежи. В июле этого года площадка заработала. Местные жители рассказали, что теперь она стала местом встреч.

«Не ожидали такого эффекта»

Андрей Воробьев дал поручение руководству округа разработать и представить проект малого спортивного объекта. Согласно обозначенным срокам в деревне появился новый современный трехсекционный спортивно-игровой комплекс, где смогут проводить свой досуг и дети, и взрослые.

«Детям было некуда деться. Мне сын сделал лавочку под палисадником, я на ней сидела, отдыхала, мимо меня ходили по пять детей. Поняла, что им гулять негде. нужна площадка. Я уже два раза качалась на новых качелях — хорошая площадка, красивая. Очень рада, что все получилось. И дети рады, и родители рады», — рассказала пенсионерка.

Составлять обращение бабушке помогал ее внук Евгений Головизин. Он рассказал «360», что родственница всегда думала о других.

«Она человек старой закалки, дала партийное поручение связаться с губернатором. Не ожидали такого эффекта, письмо дошло, пригласили прессу. В прошлом году бабушка в прямом эфире объяснила Андрею Воробьеву, что было раньше, что хотим сейчас», — рассказал он.

Большое событие для жителей

Мужчина подчеркнул, что на этой площадке, которую так быстро построили, собираются все.

«Мы что с бабушкой планировали, то и получилось. Это большой подарок и большое событие для нас, жителей. Хотели поблагодарить главу Подмосковья Андрея Воробьева и волоколамскую администрацию, которая ежедневно контролировала ход строительства», — заявил внук.

Местные жители признались, что без площадки было совсем худо. Детям приходилось играть на дороге.

«Раньше детям играть негде было. У нас она дорога и, естественно, на ней играли дети. Мы очень обрадовались, что установили площадку. Покрытие здесь очень хорошее», — поделилась Анастасия Даведюк.

Источник фото: телеканал «360»

Первыми площадку протестировали дети. Как выяснилось, больше всего им понравилось новое футбольное поле.

«Когда построили площадку, нам было очень радостно. Мальчики сразу пошли играть в футбол, мы тоже пошли. Нам очень эта площадка нравится, покрытие ровное. Самое классное — это поле. Раньше ходили на старую площадку, потому что больше не было ничего», — рассказала девочка Ксения.

Не бояться обсуждать и планировать

Пообщаться с местными жителями и посмотреть на площадку приехал губернатор области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся в каждом городе что-то сделать. Нужно общаться, обсуждать, планировать», — сказал глава Подмосковья.

Он также поспрашивал людей о других жалобах, отметив, что все они справедливы и не замеченными не останутся. В конце встречи Воробьев подарил пенсионерке павлопосадский платок — символ Подмосковья.

Как рассказал первый заместитель главы администрации Волоколамского городского округа Иван Абрамов, изначально рассматривалось несколько вариантов размещения площадки. В результате был выбран наиболее удобный, практически в центре деревни, который и согласовали с Раисой Копыловой и ее родственниками. Место расположения площадки обсудили на сходе с жителями деревни.

Раису Копылову в деревне знают все. Она — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда, инвалид второй группы, член Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны».