Современная система лечения катаракты появилась в больнице Сергиева Посада

В Сергиевом Посаде в больницу поставили новое оборудование, которое сделает обслуживание пациентов намного более комфортным. Им оснастили офтальмологическое отделение: там появилась современная система, предназначенная для лечения катаракты и заболеваний сетчатки. Например, эпиретинального фиброза, сквозного макулярного разрыва и других патологий.

«Комбинированная система позволит нам внедрить новые методики лечения глазных заболеваний, которые ранее не выполнялись на базе нашего учреждения. Например, удаление инородных тел из витреальной полости глаза. Благодаря исключительной стабильности камеры, мы сможем выполнять факоэмульсификацию — то есть удаление катаракты, что гарантирует нам предсказуемый результат операции», — рассказал главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.

Аппарат уже установили в отделении, в ближайшее время его начнут применят при проведении хирургических вмешательств. Оборудование стоит больше девяти миллионов рублей. Его закупили по региональной программе в Подмосковье, которая реализуется при поддержке Министерства здравоохранения России.

Ранее стало известно, что в Центре лучевой диагностики Серпуховской больницы начал работу новый цифровой рентгеновский аппарат. Он позволит проводить множество обследований как для взрослых, так и для детей.