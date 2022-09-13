Современная школа на 400 мест открылась в Луховицах | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 21:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Современная школа на 400 мест открылась в Луховицах

Читать 360tv в

В Луховицах произошло долгожданное событие — там открылась новая школа. Причем, не просто здание, а целый комплекс для учебы и занятий спортом. Там расположен большой зал для физкультуры, просторная библиотека, фойе с окнами от пола до потолка. Предусмотрено все для самых современных профессий — открыты удобные кабинеты информатики и робототехники. Из такой школы даже после уроков едва ли ученики захотят уйти пораньше.

«Новая школа просторная, прекрасная, мне очень понравилось здесь учиться», — рассказывает ученица 4 класса Александра Тюрина.

Реклама

Саму школу строили по президентской программе. Объект изначально был непростым — поначалу подводил подрядчик. Однако в итоге школу все-таки удалось сдать в намеченный срок. Новая школа предназначена для начальных классов. Особенное внимание уделяется ученикам, у которых ограничены возможности здоровья — для них специально сформировали безбарьерную среду.

Реклама

Школьный двор тоже благоустроили по-современному. Там появились спортивные и игровые площадки. Разбит даже мини-огород для того, чтобы там можно было проводить учебные опыты.

«Однозначно мы здесь в ближайшее время реализуем губернаторскую программу „Открытый стадион“, то есть все то благоустройство, которое есть рядом со школой, — им вечером смогут пользоваться все жители», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

В целом в школе смогут обучаться 400 детей. Она помогла решить такую проблему, как обучение во вторую смену. Теперь ее просто не осталось в Луховицах.

0 0 0 0 0 0