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    12 января 2022, 16:20

    Современная школа на 1,1 тысячи мест в Подольске помогла уйти от второй смены

    Анастасия Аброськина, Мария Филиппова

    Современную школу для 1,1 тысячи ребят открыли в Подольске. Она появилась в микрорайоне Кузнечики. Этот корпус помог забыть о второй смене ученикам двух соседних школ.

    Современная школа на 1,1 тысячи мест в Подольске помогла уйти от второй смены | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что это второе здание школы № 32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка.

    Школа большая и светлая. Она оснащена всем необходимым. Она разгрузила две ближайшие школы и ликвидировала там вторую смену

    Ирина Каклюгина.
    Современная школа на 1,1 тысячи мест в Подольске помогла уйти от второй смены | Изображение 2

    Ирина Каклюгина проверила, как обустроили все кабинеты, и рассказала, что классы полностью готовы, а дети и педагоги довольны новым корпусом в Подольске.

    «В Подмосковье мы фиксируем серьезный запрос на школы и сады — ежегодно у нас прирост на 40 тысяч школьников и 20 тысяч малышей в детских садах», — рассказала она.

    Современная школа на 1,1 тысячи мест в Подольске помогла уйти от второй смены | Изображение 3

    До конца года в Московской области запланировали открыть 33 новые современные школы.