Современная школа на 1,1 тысячи мест в Подольске помогла уйти от второй смены
Современную школу для 1,1 тысячи ребят открыли в Подольске. Она появилась в микрорайоне Кузнечики. Этот корпус помог забыть о второй смене ученикам двух соседних школ.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что это второе здание школы № 32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка.
Школа большая и светлая. Она оснащена всем необходимым. Она разгрузила две ближайшие школы и ликвидировала там вторую смену
Ирина Каклюгина проверила, как обустроили все кабинеты, и рассказала, что классы полностью готовы, а дети и педагоги довольны новым корпусом в Подольске.
«В Подмосковье мы фиксируем серьезный запрос на школы и сады — ежегодно у нас прирост на 40 тысяч школьников и 20 тысяч малышей в детских садах», — рассказала она.
До конца года в Московской области запланировали открыть 33 новые современные школы.