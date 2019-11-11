Современная площадка для мини-футбола появилась в Коломне

Суперсовременная площадка для игры в мини-футбол появилась в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На новом футбольном поле с искусственным покрытием площадью 20×40 метров, расположенном на территории спортивного комплекса «Авангард», смогут тренироваться воспитанники детско-юношеских спортивных школ, дворовые команды и сборные ветеранов. Заниматься спортом смогут более 1,2 тысячи коломенцев.

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев назвал развитие массового детского спорта и создание комфортных и безопасных условий для вовлечения коломенцев в занятия спортом и физкультурой одной из главных задач, которую ставит перед собой муниципалитет. По словам Дениса Лебедева, на обновление материальной базы существующих спортивных объектов и обустройство новых из бюджета округа выделяются средства как муниципального, так и областного и федерального бюджетов.

«Только в этом году в Коломне открылся скейт-парк, было обновлено футбольное поле на стадионе „Труд“ и модернизирована площадка для занятий стритболом. Конечно, все это было бы невозможно без поддержки правительства Московской области и лично губернатора региона Андрея Воробьева, который не раз подчеркивал важность развития детско-юношеского спорта в Подмосковье», — сделал акцент глава городского округа.

На обустройство мини-футбольного поля из местного бюджета было направлено около двух миллионов рублей. Финансовую помощь также оказали ООО «Российский футбольный союз» и ООО «Прогресс Сервис». Общая стоимость спортивной площадки составила более трех миллионов рублей. Работы по ее возведению начались 1 сентября 2019 года, и спустя два месяца под звуки гимна России новое футбольное поле было торжественно открыто.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Евгений Мазаев подчеркнул, что теперь у молодых коломенцев есть возможность тренироваться и совершенствовать свое мастерство. Обращаясь к к юным футболистам, он отметил, что сейчас в округе созданы все условия, чтобы ребята смогли стать настоящими профессионалами.

В свою очередь, депутат Совета депутатов Коломенского округа, председатель Коломенской федерации футбола Сергей Шумов, констатировал, что сомнений в востребованности этой спортивной площадки нет, и охарактеризовал строительство мини-футбольного поля как «еще один вклад в копилку спортивной инфраструктуры городского округа».

Больше всех открытию площадки обрадовались юные футболисты, ведь теперь им открыты новые горизонты для тренировок. Воспитанник Центра подготовки юных футболистов ФК «Коломна» Арсений Лихов занимается футболом около трех месяцев, и ему уже удалось поучаствовать в нескольких матчах. «Это поле мне понравилось. Здесь есть все, что нужно для мини-футбола: хороший газон, ворота, сетки, на поле нанесена разметка. С удовольствием буду приходить сюда сам и агитировать своих друзей», — пообещал Арсений.

Директору спортивной школы по футболу «Виктория» Аркадию Куликову понравилось и прекрасное качество газона, и наличие заградительной сетки. «Тренировочный процесс будет проходить в безопасных условиях. Бесспорно, количество ребят, желающих заниматься таким красивым и зрелищным видом спорта, как мини-футбол, только вырастет», — высказал уверенность Аркадий Куликов.

Сразу после открытия новый газон опробовали команды коломенских спортшкол. В товарищеском матче участвовали футболисты СШ «Виктория», ЦПЮФ ФК «Коломна» и ДЮСШ «Фортуна». Качество игрового поля игрокам понравилось, и они договорились, что и впредь будут проводить здесь спортивные встречи.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Начало же масштабной реконструкции всего стадиона «Авангард», который капитально не ремонтировался с 1958 года — момента своего основания, запланирована на 2020 год. Это спортивное сооружение по поручению губернатора региона вошло в госпрограмму «Спорт Подмосковья». Были проведены обсуждения со спортивной общественностью округа, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Мособлэкспертизы.

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Евгений Мазаев рассказал, что в ходе реконструкции отремонтируют трибуны и подтрибунные помещения, обустроят современные беговые дорожки, смонтируют новое освещение. После обновления на стадионе «Авангарде» появится возможность проводить соревнования областного и всероссийского уровней, будут улучшены условия для занятий по адаптивному спорту, открыты дополнительные отделения.

«Обновленный стадион будет отвечать всем стандартам, что позволит обеспечить комфортные условия для занятий спортом местным жителям», — заключил Евгений Мазаев.