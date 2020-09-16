Современная парковая зона появится на берегу озера Бабошкино в Балашихе

Берег озера Бабошкино в Балашихе благоустроят и создадут комфортные условия для отдыха местных жителей. Чтобы начать работы, Комитет лесного хозяйства Подмосковья передаст территорию водоема округу. Об этом рассказала председатель ведомства Елена Казимир на выездном совещании с заместителем главы муниципалитета Дмитрием Варнавским.

На встрече обсудили развитие парковых пространств в Балашихе. Новое соглашение между Комитетом и администрацией округа ускорит процесс благоустройства берега озера Бабошкино.

«Сегодня мы обсудили наши планы по оформлению земельно-имущественных отношений, чтобы в будущем администрация могла выделять финансирование на облагораживание этой территории, а жители могли отдыхать в комфортных условиях», — отметила Елена Казимир.

Береговую зону превратят в парковое пространство. В рамках благоустройства разобьют сквер, проложат тропиночную сеть, приведут в порядок территорию и проведут санитарную вырубку.

В порядок приведут и другие зеленые зоны Балашихи. Одна из них — территория напротив микрорайона Авиаторов.

Источник фото: телеканал «360»

«Она очень востребована жителями. Здесь высажена компенсационная посадка, и люди приходят сюда гулять. Если эту землю также передадут в муниципальную собственность, мы сможем провести благоустройство», — уточнил Дмитрий Варнавский.

На рабочих совещаниях определят сроки и детали реализации намеченных проектов. Также в этом году планируют оформить на бумаге предложения по благоустройству проинспектированных территорий и подготовить документы, необходимые для передачи земель лесного фонда городскому округу.