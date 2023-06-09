Подмосковье 09 июня 2023, 10:35 Современная нейрохирургическая операционная открылась в МОНИКИ

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Новая операционная открылась в МОНИКИ имени Владимирского. Она стала третьей в отделении нейрохирургии.

«Врачи МОНИКИ оказывают медицинскую помощь пациентам с самыми сложными патологиями. Открытие новой нейрохирургической операционной позволит увеличить количество операций на головном мозге, позвоночнике, проводимых специалистами института», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В операционной появилось высокотехнологичное оборудование — микроскоп, интраоперационный компьютерный томограф и другие. Всего на эти цели направили 216 миллионов рублей.

«Микроскоп позволяет улучшать картинку во время операции так, что хирург видит мельчайшие ткани головного мозга, сосуды — все то, что связано с жизнью человека. Это очень важно для нейрохирургии, потому что наша работа очень тонкая и педантичная», — рассказал руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.

Новые аппараты позволят на высоком уровне проводить операции пациентам со сложными патологиями головного мозга, инсультами, опухолями головного мозга и различными травмами позвоночника.

Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в прошлом году, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

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